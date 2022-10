Auffahrunfälle mit hohem Schaden in Ustersbach und Gessertshausen

Zu gleich zwei Auffahrunfällen mit hohen Schäden kam es am Wochenende in Ustersbach und Gessertshausen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Gegen Mittag kam es am Freitag in Ustersbach zu einem Auffahrunfall. Wie die Zusmarshauser Polizei berichtet, fuhr eine 70-jährige Frau in Richtung Augsburg, als sie wegen des Verkehrs anhalten musste. Ein 22-Jähriger erkannte das zu spät und fuhr der Frau hinten auf. Der Sachschaden an beiden Wagen beläuft sich dabei auf 2000 Euro, verletzt wurde niemand der Beteiligten.

Ähnlicher Fall in Gessertshausen

Zu einem ähnlichen Unfall kam es ebenfalls am Freitag in Gessertshausen. Gegen vier Uhr nachmittags fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Wagen auf der Oberschönenfelder Straße in Richtung Margertshausen. Auf Höhe des Lilienwegs musste auch dieser verkehrsbedingt abbremsen. Ein 27-jähriger Autofahrer dahinter erkannte das zu spät und fuhr ebenfalls mit seinem Wagen auf.

Der Vordermann erlitt durch den Unfall leichte Nackenschmerzen. Eine ärztliche Behandlung war aber nicht nötig. Der Sachschaden dieses Unfalls beläuft sich auf etwa 5000 Euro, wie die Polizei berichtet. (AZ)