Ustersbach/Gessertshausen

vor 17 Min.

In Ustersbach gibt es wieder eine Volkshochschule

Plus In Ustersbach und in Gessertshausen sind neue Ansprechpartner gefunden. Auch das Programm bietet mehr. Die Regionalleiterin hofft auf viele Kursteilnehmende ab Herbst.

Von Ruth Seyboth-Kurth, Ruth Seyboth-Kurth, Jana Tallevi

Lust darauf zu lernen, wie man sein eigenes Notizheft gestaltet oder am geschicktesten den Sternenhimmel fotografiert? Oder endlich mit dem eigenen Smartphone richtig gut zurechtkommen? All das und mehr können Interessierte jetzt bei der Volkshochschule (Vhs) in Ustersbach lernen. Regionalbetreuerin Anna Pinkernell freut sich, dass es dort nun endlich wieder eine Anlaufstelle der Vhs gibt, immerhin war die Stelle seit 2009 nicht mehr besetzt. Mit Schnupperkursen stellt die Volkshochschule ihr neues Programm am Freitag, 23. September, vor. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten von der Volkshochschule.

