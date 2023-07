Grill-Unfall in Ustersbach: Drei Jugendliche im Krankenhaus

Beim Anzünden eines Gasgrills kam es zu einer Stichflamme. Jugendlicher erleiden Verbrennungen.

Böse endete am Samstagabend der Versuch mehrerer Jugendlicher zu grillen. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie in Ustersbach gegen 19:20 Uhr mit einem Grasgrill grillen. Dabei kam es dann aufgrund eines Bedienungsfehlers zu einer Stichflamme. Vermutlich, so die Polizei, wurde das Gas aufgedreht, dann aber mit dem Zünden der Flamme zu lange gewartet, sodass Gas in den Grill einströmte. Beim Anzünden kam es dann zu einer Verpuffung.

Gasgrill: Stichflamme verletzt Jugendliche

Durch diese wurden drei umstehende Personen leicht verletzt und mussten mit Verbrennungen 1. Grades an Armen und Beinen vom Rettungsdienst versorgt werden. Zwei Personen wurden ins Uniklinikum Augsburg und ein Verletzter ins Krankenhaus Bobingen verbracht. Am Grill oder der Gasflasche entstand laut Polizei kein Schaden.

Im Schnitt verletzen sich die Deutschen pro Jahr 4.000-mal am Grill. Wie der deutsche Feuerwehrverband berichtet, geht die Mehrheit dieser Unfälle noch glimpflich aus, doch in einem aus acht Fällen erleiden Betroffene schwere Verletzungen. Bei 4.000 Fällen insgesamt sind das also rund 500 schwere Grillunfälle pro Jahr.

Mit die schlimmsten Unfälle ereignen sich beim Anzünden des Grills. Auf keinen Fall sollte man flüssige Anzünder wie Spiritus oder gar Benzin auf die Kohlen schütten. Das kann eine Stichflamme auslösen. Diese wächst innerhalb von Sekundenbruchteilen – ein Ausweichen ist auch bei noch so guten Reflexen unmöglich.

Sicher grillen: Das rät die Feuerwehr

Weiterhin ist bei fetthaltigem Grillgut höchste Vorsicht geboten. Fett, das auf die Glut herabtropft, kann in extremen Fällen ebenfalls für Stichflammen sorgen. In solchen Fällen drohen Verbrennungen an Armen, Händen und im Gesicht. Und zuletzt sollten Grillfreunde bei sämtlichem Metall rund um den Grill aufpassen. Die Wand des Kugelgrills, die sich über die Grilldauer aufheizt, metallene Schüsseln, die zu nah am Grill stehen, oder gar die Grillzange – das alles kann zu Verbrennungen führen. Gerade bei Grillfesten mit Kindern ist hier große Vorsicht geboten.

Weitere Tipps der Feuerwehren für sicheres Grillen sind: Stellen Sie den Grill kippsicher und mit fünf Metern Abstand zu brennbaren Gegenständen auf. Verwenden Sie nur handelsübliche Kohle und Grillanzünder. Beaufsichtigen Sie das Grillfeuer und lassen Sie Kinder nie allein an den Grill. Grillen Sie nur im Freien und Löschen Sie bei starkem Wind die Glut ab. (AZ/cf)