Händler erwarten großen Ansturm auf die Weihnachtsbäume im Kreis Augsburg

Plus Händler aus dem Landkreis Augsburg erzählen, welche Christbäume am beliebtesten sind und wie sie die Weihnachtszeit am besten überstehen.

Von Josefine Wunderwald

Der Christbaumverkauf der Familie Zott in Ustersbach sieht an diesem Morgen aus wie aus dem Bilderbuch. Auf den Zweigen der Tannen liegt Schnee, dazwischen suchen ein paar Besucher in aller Ruhe den perfekten Baum. Für Ulrich Zott ist der Schnee dabei eigentlich kein Segen: Die Bäume seien so schwieriger zu schneiden und es kommen weniger Kunden. Trotzdem rechnet er an den letzten beiden Wochenenden vor Weihnachten mit einem großen Andrang. „Jetzt beginnen die Hauptverkaufstage.“

