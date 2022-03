Ustersbach hat ein finanziell schwieriges Jahr vor sich

Plus Kita-Neubau, eine neue Trinkwasseraufbereitung und Kosten für den Grundstückskauf: Ustersbach hat viel vor, kann das aber nicht selbst finanzieren.

Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 2500 Euro pro Einwohner zum Ende des laufenden Jahres rechnet die Gemeinde Ustersbach. Grund dafür seien die coronabedingten Steuerausfälle sowie die steigenden Investitions- und Unterhaltskosten. Aufgefangen und refinanziert werden soll dies über Beitragsanpassungen, durch einen Rückgriff auf Rücklagen und über neue Kreditaufnahmen, wie die jüngste Gemeinderatssitzung ergab.