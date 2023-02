Ustersbach

Im Moonwalk durch den Weiberfasching im Forum Ustersbach

Besondere Highlights an diesem Abend: die Auftritte von mehr oder weniger bekleideten Herren.

Plus Beim ersten Powerfrauenfasching in Ustersbach gibt es ein buntes Potpourri an Auftritten, eine starke Büttenrede, leckere Speisen und viel Tanzmusik.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Dass die fünf Damen vom Aktionsbündnis Ustersbach (ABU) es draufhaben, konnten sie ihren Gemeinderatskollegen am Lumpigen Donnerstag beweisen. Ein buntes Potpourri an Auftritten, eine starke Büttenrede, leckere Speisen und viel Tanzmusik boten sie den Feierlustigen beim ersten Powerfrauenfasching an. 200 fröhlich Maskierte tanzten und feierten im Forum Ustersbach mit. "Der heutige Abend zeigt es genau: Von denen steht jede, gar jede, ihre Frau", lobte Elfriede Kächele den Einsatz ihrer Kolleginnen, die eine Party ganz nach Frauenart auf die Beine gestellt hatten.

