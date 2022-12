In Ustersbach öffnet sich wieder der Theatervorhang

Bei der Theatergruppe des TSV Ustersbach heißt es ab Weihnachten acht Mal „Bühne frei“ für den "Onkel aus Idaho". Bald beginnt der Kartenvorverkauf.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause laufen bei der Theatergruppe des TSV Ustersbach die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. Mit dem Stück „Onkel Joe aus Idaho“ setzt Theaterleiter Hubert Hillenbrand erneut auf ein launiges Stück aus der Feder von Toni Lauerer.

Dieses handelt von Karl Knauser und dessen Frau Lore. Die Eheleute könnten sich eigentlich guten Gewissens auch mal was gönnen, hatten sie sich im Laufe der Jahre doch ein ansehnliches Vermögen erarbeitet beziehungsweise erspart. Aber vom Geiz fest im Griff gilt ihr ganzes Trachten und Sinnen ausschließlich der Ansammlung von immer mehr Besitz. Dies bekommt auch der Pfarrer zu spüren. Sohn Kurt schämt sich sogar vor seiner Freundin für die Sparsamkeit seiner Eltern. Als der Geiz allmählich unerträglich für Kurt wird, schmiedet sein Studienfreund Mane einen ausgeklügelten Plan, der seine Eltern nachhaltig kurieren soll. Unterstützung erhalten sie dabei von Kurts pfiffiger Tante Herta.

Kartenvorverkauf ab 10. Dezember

Am 26. Dezember heißt es dann zum ersten Mal "Vorhang auf" und die Besucher können selbst erleben, ob sich der listige Plan durchsetzt oder die Knausers ihr Vermögen verteidigen. Weitere Aufführungen finden am 28., 29. und 30. Dezember sowie wie im neuen Jahr am 4./5./6. und 7. Januar 2023 im Forum Ustersbach statt. Karten sind sowohl an der Abendkasse (ab 19 Uhr) wie bereits im Vorverkauf erhältlich. Dieser findet jeweils am Samstag, 10. Dezember und 17. Dezember (von 10 bis 12 Uhr) sowie am Mittwoch den 14. Dezember und 21. Dezember (von 19 bis 20 Uhr) im Sportheim Ustersbach statt. Telefonische Reservierungen sind ab dem 14.12. täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0176/22362305 möglich.