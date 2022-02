Ustersbach

Ustersbach steht ab Herbst vor großen Problemen bei der Kinderbetreuung

An der Schule in Ustersbach könnte im kommenden Schuljahr kein Platz mehr für die Hortkinder sein.

Plus Die Aufregung in Ustersbach ist groß. Der Kitaneubau verzögert sich und in der Schule herrscht Raumnot. Wo sollen die Hortkinder kommendes Jahr betreut werden?

Von Rita Seyboth-Kurth

Der dringend nötige Kitaneubau in Ustersbach verzögert sich, und auch die Schule platzt bald aus allen Nähten. Nebenbei steigen die Kosten für die Betreuung der Kinder weiter an, was nach der Entscheidung der vergangenen Gemeinderatssitzung im folgenden Kitajahr aber nicht an die Eltern weitergeben werden soll.

