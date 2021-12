Weihnachtliche Naschereien ohne Eier, Butter und Milch

Zwei Bäckerinnen aus Ustersbach und Kühlenthal empfehlen im Zuckerguss-Magazin unserer Zeitung vegane Rezepte. Kann das schmecken?

Backen ohne Eier, Butter und Milch: Kann das überhaupt schmecken? Die aktuelle Ausgabe des Zuckerguss-Magazins enthält circa 80 Rezepte für weihnachtliche Leckereien. Darunter befinden sich auch vegane Varianten. Wir haben zwei der Hobbybäckerinnen gefragt, wie sie zu dem rein pflanzlichen Backwerk gekommen sind und was dabei zu beachten ist.

Für ihre veganen Lebkuchen und Nussecken hat Katharina Reiter aus Ustersbach einfach die tierischen Produkte ihres ursprünglichen Rezepts durch pflanzliche ersetzt. Anstelle von Eiern habe sie Hafermilch und Aprikosenkonfitüre in die Lebkuchenmasse gegeben, damit der Teig genug Feuchtigkeit hat, um zusammenzukleben. Bei ihren Nussecken ersetzte sie die Butter durch vegane Margarine. "Es gibt Ersatzprodukte, die oft einen ähnlichen Effekt haben wie die tierischen Zutaten", erklärt Reiter. Bei ihren Rezepten sei das vegane Endergebnis vom Original, sowohl im Geschmack als auch in der Optik, kaum zu unterscheiden gewesen.

Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung

Veganerin ist die Ustersbacherin jedoch keine. Katharina Reiter ist Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung. Weil das Thema vegane Ernährung einen immer höheren Stellenwert einnehme, wollte sie ihren Schülern diese näherbringen. Daher wandelte sie dann ihre Rezepte ab. Die Lehrerin erzählt, dass die Kinder den veganen Backwaren gegenüber offen seien und sie gerne probierten. Ihre Erfahrung: "Wenn's schmeckt und gut aussieht, ist es den Kindern egal, ob dabei nur pflanzliche oder auch tierische Produkte verwendet wurden."

Weil ihre rein pflanzlichen Varianten so gut ankamen und um auch weihnachtliche Naschereien für Veganer anbieten zu können, habe sie sich dazu entschieden, dass diese Rezepte in das Zuckerguss-Magazin sollten.

Rezepte sind nicht nur etwas für Veganer

Wer sich an veganen Schokoladenbrownies oder Mandel-Haferflocken-Keksen probieren möchte, kann den Anleitungen von Christine Gromer aus Kühlenthal folgen. Die ihr vorliegenden Rezepte seien bereits vegan gewesen, abgewandelt habe sie nichts. Dass darin keine tierischen Produkte enthalten sind, schade dem Geschmack gar nichts, findet die Kühlenthalerin. Sie findet: "Wenn man es nicht sagt, schmeckt das keiner heraus." Die Rezepte seien also nicht nur etwas für Veganer. Jedermann könne zugreifen. Weil sie ihr selbst so gut schmecken und um dem Trend der veganen Ernährung nachzugehen, habe sie sich für das Heft für rein pflanzliche Rezepte entschieden.

"Auch die Leute, die sich vegan ernähren, sollen nicht auf ihre Weihnachtsplätzchen verzichten müssen", findet Christine Gromer. Sie selbst ist keine Veganerin, versucht aber hin und wieder auf pflanzliche Alternativen zurückzugreifen. Dabei gehe es ihr aber hauptsächlich um den Geschmack und die Konsistenzen der Köstlichkeiten. Oft verwende sie pflanzliche Fette, wie beispielsweise Sojabutter, zum Backen. Anstelle von Eiern, die beim Backen meist als Bindemittel dienen, könne auch Apfelmus oder eine Banane verwendet werden. Diese Lebensmittel haben denselben Effekt, und man schmecke die Alternativen kaum heraus.