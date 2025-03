Lastwagen fährt in Schlangenlinien auf B300

In Schlangenlinien ist am Dienstagnachmittag ein Lastwagen über die B300 gefahren. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Laster gegen 14.30 Uhr von Ziemetshausen kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Mehrere Autos und Laster mussten dem in Schlangenlinien fahrenden Lkw ausweichen, heißt es im Bericht der Polizei. Etwa auf Höhe von Stadtbergen konnte der Fahrer von der Polizei angehalten werden. Er habe weder Alkohol getrunken noch Drogen konsumiert, berichtet die Polizei. Eine Anzeige wegen Gefährund des Straßenverkehrs kassierte der Lastwagenfahrer dennoch. (kinp)

