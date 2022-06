Lkw fährt in Ustersbach beim Rangieren gegen ein Auto

Der Fahrer eines Sattelzugs verpasst in Ustersbach die Zufahrt zur Brauerei. Beim Zurücksetzen übersieht er, dass ein Auto hinter ihm steht.

Nicht aufgepasst hat ein Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 11.05 Uhr in Ustersbach. Der 34-Jährige war an einer Zufahrt zur Brauerei vorbeigefahren und wollte daher rückwärts rangieren.

Dabei übersah er laut Polizei den Skoda einer 35-jährigen Frau, die hinter dem Sattelzug angehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (thia)