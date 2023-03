Mann fährt in Ustersbach mit ungültigem Saisonkennzeichen

Der Polizei fällt in Usterbach eine Arbeitsmaschine auf, die nur über ein Saisonkennzeichen von April bis November verfügt.

Eine Arbeitsmaschine mit einem ungültigen Saisonkennzeichen ist der Polizei am Freitag auf der B300 am Kreisverkehr in Ustersbach aufgefallen. An dem Fahrzeug war ein Nummernschild angebracht, das lediglich von April bis November gültig ist.

Das Fahrzeug hätte somit im März noch nicht auf öffentlichem Verkehrsgrund bewegt werden dürfen. Laut Polizei liegen daher Verstöße gegen die Abgabenordnung und Zulassungsvorschriften vor. (thia)