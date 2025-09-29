Menschenmassen strömen zum Bauernhofgottesdienst auf den Sonnenhof

Unzählige Menschen folgten der Einladung der Kath. Landvolkbewegung Dinkelscherben zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Dieses Jahr war Familie Schmid vom Sonnenhof in Ustersbach Gastgeber. Pfarrer Heribert Singer, Landvolkseelsorger, zelebrierte die Messe. Die Musikgruppe „Goldkelchen“ brachte musikalischen Schwung in den Gottesdienst. Pfarrer Singer stellte das Jahresthema des Landvolkes „Zusammen.Halt!“ in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Nur im Zusammenhalten könnten viele Aufgaben gemeistert werden. Dieser Dankgottesdienst für Schöpfung, Nahrungsmittel und alle arbeitenden Menschen in der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung ist zur Tradition geworden. Benedikt Schmid stellte nach dem Gottesdienst seinen biologischen Bauernhof vor und lud zur Besichtigung ein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!