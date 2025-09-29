Icon Menü
Ustersbach: Menschenmassen strömen zum Bauernhofgottesdienst auf den Sonnenhof

Ustersbach

Menschenmassen strömen zum Bauernhofgottesdienst auf den Sonnenhof

Über 400 Menschen kamen nach Ustersbach und feierten mit.
Von Ulrike Eger
    Der Dankgottesdienst für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung fand in diesem Jahr auf dem Sonnenhof statt.
    Der Dankgottesdienst für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung fand in diesem Jahr auf dem Sonnenhof statt.

    Unzählige Menschen folgten der Einladung der Kath. Landvolkbewegung Dinkelscherben zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Dieses Jahr war Familie Schmid vom Sonnenhof in Ustersbach Gastgeber. Pfarrer Heribert Singer, Landvolkseelsorger, zelebrierte die Messe. Die Musikgruppe „Goldkelchen“ brachte musikalischen Schwung in den Gottesdienst. Pfarrer Singer stellte das Jahresthema des Landvolkes „Zusammen.Halt!“ in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Nur im Zusammenhalten könnten viele Aufgaben gemeistert werden. Dieser Dankgottesdienst für Schöpfung, Nahrungsmittel und alle arbeitenden Menschen in der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung ist zur Tradition geworden. Benedikt Schmid stellte nach dem Gottesdienst seinen biologischen Bauernhof vor und lud zur Besichtigung ein.

