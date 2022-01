Unfall beim Abbiegen in Mödishofen: 10.000 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersieht ein Busfahrer in Mödishofen ein entgegenkommendes Auto und es kommt zum Unfall. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall im Ustersbacher Ortsteil Mödishofen zu verzeichnen, berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 52-Jähriger am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Omnibus nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei kam er offenbar auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den Wagen eines 64-Jährigen. Durch den Aufprall kam das Auto mit Hänger von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer massiven Mauer, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)