Motorradfahrer verliert bei Ustersbach Luft aus Reifen und stürzt

Ein 65-Jähriger ist mit seiner Yamaha zwischen Ustersbach und Dinkelscherben unterwegs. Plötzlich verliert der Vorderreifen Luft und er gerät ins Schlingern.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ustersbach und Dinkelscherben ins Schlingern gekommen. Dadurch musste er in den Graben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern.

Passiert ist der Unfall kurz vor 17 Uhr, weil der Vorderreifen seiner Yamaha plötzlich Luft verloren hatte. Der 65-jährige Mann stürzte bei seinem Ausweichmanöver und wurde laut Polizei leicht verletzt. Er kam vorsorglich zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (thia)