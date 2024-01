Sattelzug stößt im Kreisverkehr in Ustersbach mit einem Auto zusammen

Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist am Samstag bei einem Unfall in Ustersbach entstanden. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte offenbar ein Auto übersehen.

Ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro ist laut Polizeiam Samstagnachmittag bei einem Unfall in Ustersbach entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf der B 300 in westlicher Richtung. Vor Ustersbach bog er in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah offenbar einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Wagen eines 60-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Da der Fahrer des Sattelzugs keinen Wohnsitz im Inland vorweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. (AZ)