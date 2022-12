Ustersbach

So könnte Neues Wohnen in Ustersbach aussehen

Von einer Wohnbebauung östlich des Forums raten die Studentinnen in ihrer Bachelorarbeit ab und schlagen stattdessen neben den vier Wohnkonzepten eine einfache Nachverdichtung im Bestand der Einfamilienhäuser vor.

Plus Zwei angehende Städteplanerinnen stellen vier unterschiedliche Wohnkonzepte für "Neues Wohnen in ländlichen Räumen" vor. Bürgermeister Reiter spricht von "sehr interessanten Ansätzen".

Von Ruth Seyboth-Kurth

Immer mehr Menschen ziehen aufs Land. Dieser Trend hält seit Jahren an. Die Gemeinden begegnen dem Wunsch nach Bauland, indem sie Neubaugebiete an ihren Ortsrändern ausweisen. Das geht schnell, ist aber nicht nachhaltig, sagen Experten und schlagen eine Nachverdichtung innerhalb der Ortschaften vor. Flächen dafür gebe es in Ustersbach genug, haben zwei Studentinnen der Universität Weihenstephan jetzt nachgewiesen und ihre Ergebnisse den politisch Verantwortlichen auf der vergangenen Gemeinderatssitzung vorgetragen.

