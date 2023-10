Unbekannter klaut Kennzeichen von Auto in Ustersbach

Die beiden Kennzeichen eines in Ustersbach geparkten Autos wurden gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat die beiden Kennzeichen eines in Ustersbach geparkten Autos gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach verschwanden die Kennzeichen bereits in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Freitag. Das Auto stand in der Grottestraße. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (kinp)