Unbekannter klaut Werkzeug aus Transporter in Ustersbach

Aus einem in Ustersbach abgestellten Kleintransporter ist Werkzeug gestohlen worden, berichtet die Polizei. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Sechs Werkzeugkoffer sind aus einem Kleintransporter in Ustersbach gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug am Donnerstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportheims in Ustersbach. Bei dem Kleintransporter handelt es sich um einen weißen Opel Movano. Die Werkzeugkoffer haben laut Polizei einen Wert von rund 2200 Euro. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen auf den Diebstahl. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (kinp)