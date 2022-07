Ustersbach bekommt wieder ein Volkshochschule

Der Gemeinderat hat außerdem eine Anhebung der Friedhofsgebühren beschlossen. Dabei wurde auch mit Augenmaß gehandelt. Was sonst noch Thema in der Sitzung war.

34 Volkshochschulen vor Ort haben sich in der Volkshochschule Augsburger Land zusammengeschlossen – nun wird ab September eine weitere hinzukommen, berichtete Bürgermeister Willi Reiter auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dank ehrenamtlichen Engagements wird es auch in Ustersbach wieder Ansprechpartner und Aktivitäten geben. Auch die Gebühren für die Nutzung des Friedhofs in der Gemeinde wurden besprochen. Diese werden angehoben.

Seit rund 20 Jahren waren die Friedhofsgebühren in Ustersbach stabil geblieben, so der Bürgermeister nach der Sitzung. Nun hat eine beauftragte Fachfirma den Aufwand der Gemeinde den bisherigen Gebühren gegenübergestellt. Das Ergebnis: Die Friedhofsnutzung muss teurer werden. So fordert die bayerische Gemeindeordnung, dass kommunale Einrichtungen möglichst kostendeckend arbeiten sollen. Unter anderem wird die Nutzung eines Einzelgrabs von jährlich zehn auf 16,70 Euro angehoben, hinzu kommen die Unterhaltsgebühren, die von 20 auf 31 Euro steigen.

Nutzung der Leichenhalle erschien zu teuer

Doch nicht mit jedem Vorschlag des Fachbüros waren die Gemeinderäte einverstanden. So müsste, gemessen an den wirklichen Kosten für die Gemeinde, die Nutzung der Leichenhalle vor einem Begräbnis tatsächlich 442 Euro kosten. "Wir haben uns dann auf 200 Euro geeinigt", so Reiter.

