Ustersbach gedenkt des Widerstandskämpfers Theodor Haecker

Die Ausstellung „Der Traum von einem anderen Deutschland“ erinnert an den Schriftsteller und Philosophen Theodor Haecker, der 1945 in Ustersbach starb.

Mit einer Ausstellung und zwei Filmen würdigt die Gemeinde Ustersbach den Schriftsteller und Philosophen Theodor Haecker, der sich in den letzten Kriegsmonaten in Ustersbach, im Hause seiner damaligen Haushälterin Amalie Wagner, vor der Gestapo versteckt hielt. Noch bis Samstag, 8. Oktober, können im Schützenheim Ustersbach die Exponate über sein Leben und Wirken besichtigt werden.

Die Ausstellung „Der Traum von einem anderen Deutschland“ eröffnete der Kurator der Friedensbibliothek Berlin, Jochen Schmidt. Als weiteren Redner konnte der Studiendirektor a.D. Jokob Knab, der sich auf das Wirken von Theodor Haecker spezialisiert hat, ein paar Worte an die zahlreichen Anwesenden richten. Besonders glücklich schätzte sich die Gemeinde über die Anwesenheit der Enkelin von Theodor Haecker, Ursula Kranz, die gemeinsam mit ihren Töchtern gekommen war. Haecker, der in Esslingen aufgewachsen war, lebte und arbeitete von 1905 bis 1944 in München als Schriftsteller in verschiedenen Verlagen. Er war tief verwurzelt mit dem christlichen Menschenbild. Hieraus ergab sich auch seine klare Position gegen das nationalsozialistische Regime.

1933 wurde Haecker erstmals verhaftet

Erstmals verhaftet wurde Haecker im Jahr 1933, zwei Jahre später erhielt er zunächst Redeverbot, 1938 folgte ein Schreibverbot und es durften keine Bücher von ihm mehr verlegt werden. 1941 lernte er Hans und Sophie Scholl und weitere Mitglieder der weißen Rose kennen, deren Mentor er fortan war. Die Schärfe und Wortwahl der Flugblätter lassen klar seine Handschrift erkennen. Nach der Verhaftung der Geschwister Scholl wurde Haeckers Wohnung durchsucht, seine Tochter Irene konnte dabei gerade noch kritische Schriften ihres Vaters heimlich aus dem Haus schaffen. Als die Gefahr für ihn jedoch immer größer wurde und seine Wohnung nach einer Bombardierung zerstört war, nahm er das Angebot seiner Haushälterin an und zog zu ihr nach Ustersbach.

Das Ende des Dritten Reichs durfte Haecker nicht mehr miterleben, da er kurz zuvor aufgrund einer Insulinkrankheit starb. Er wurde wunschgemäß auf dem Friedhof von Ustersbach bestattet. Das Grab Haeckers wird bis zum heutigen Tag durch Ehrenamtliche sorgsam gepflegt und behütet. Eigentlich sollte die Gedenkveranstaltung bereits anlässlich des 75. Todestags von Theodor Haecker im April 2020 stattfinden, teilte Angelika Ortner als Sprecherin des Arbeitskreises Kultur der Gemeinde Ustersbach, in ihrer Eröffnungsrede mit. Aufgrund der Coronapandemie musste die Veranstaltung jedoch verschoben werden.

Die Ausstellung „Der Traum von einem anderen Deutschland“ kann noch bis Samstag, 8. Oktober, im Schützenheim Ustersbach Weiherstraße 2, besichtigt werden. Foto: Angelika Ortner

Die Organisatorinnen des Arbeitskreises, Andrea Braun, Angelika Ortner, Martina Repasky, Barbara Satzinger, Claudia Seldschopf, Sabine Spennesberger und Anja Völk, sind nun glücklich, dass diese Veranstaltung mit dem dritten Anlauf endlich durchgeführt werden konnte. Die Ausstellung, betreut durch die Mitglieder des AK 60+ der Gemeinde kann im Schützenheim Ustersbach Weiherstraße 2, zu folgenden Öffnungszeiten besucht werden: 17 bis 19 Uhr, und am Samstag letztmals von 9 bis 12 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch