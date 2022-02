Ustersbach

Ustersbacher Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik der Eltern

Plus Aus Sorge haben einige Ustersbacher Eltern eine Initiative gegründet und fordern eine Ampel über die B300. Darauf sowie auf die Berichterstattung reagiert der Bürgermeister.

Ustersbachs Bürgermeister Willi Reiter (CSU) reagierte auf die Debatte der vergangenen Tage und unsere Berichterstattung darüber mit einer harschen Mail, die auch an die Elternvertreterinnen und -vertreter in Schule und Kita, den Gemeinderat und unsere Redaktion ging. Darin möchte Reiter einige Punkten klarstellen. Es geht um die künftige Unterbringung der Hortkinder in der alten Schule. Die Eltern befürchten einen unsicheren Weg dorthin, sollte die Überquerung der B300 nötig sein. Dieses Problem wurde auch im Gemeinderat diskutiert, allerdings in Abwesenheit des Bürgermeisters.

