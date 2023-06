Ustersbach

Ustersbacher Eltern sammeln Unterschriften für eine Fußgängerampel

Plus Der sichere Weg von der Schule zum Hort über die viel befahrene B300 ist seit Langem ein Streitthema in Ustersbach. Nun gibt es eine Petition der Eltern.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Die Sicherheit der Ustersbacher Kinder war zuletzt immer wieder Thema im Gemeinderat. Inzwischen beschäftigt sich eine Petition im Internet damit (openpetition.de). Das dort nötige Quorum für eine öffentliche Anhörung wurde in wenigen Tagen erreicht. Viele Eltern, Großeltern und Verwandte sorgen sich in ihren Kommentaren um das Wohl ihrer Kinder, aber auch älterer Menschen, und fordern im Ort eine Ampel als Querungshilfe für die B300. Zwei Stellungnahmen aus dem Gemeinderat liegen inzwischen vor.

Wie wiederholt berichtet, hatte die Elterninitiative "Sicherer Schulweg" Anfang letzten Jahres auf die Situation der Hortkinder ab Herbst 2022 in Ustersbach hingewiesen. Solange der Hort in der alten Schule untergebracht ist, werden sie regelmäßig die Bundesstraße überqueren müssen, eine Querungshilfe gibt es innerorts nicht. Nach einer Testphase war die Einrichtung einer 30er-Zone von der zuständigen Verkehrsbehörde abgelehnt worden. Gemeindemessungen hatten im Anschluss ergeben, dass ausreichend Schüler die B300 zurzeit überqueren würden, um eine Querungshilfe zu rechtfertigen. Da dies aber nicht von langer Dauer sein wird und sich nach dem Bau der neuen Kita neben der Schule die Situation wieder ändern könnte, war in Absprache mit der Behörde die Idee entstanden, eine Mittelinsel mit der Bauleitplanung für die Neue Ortsmitte Ost einzuplanen, was im Ort aufgrund der Straßenbreite nicht möglich ist.

