Verein Jugendförderung feiert sein halbes Jahrhundert

Am Anfang stand der Wunsch nach einer Förderung von Vorschulkindern in Ustersbach. Noch heute geht es um die Bildung von Familien - mit anderem Programm.

Jubiläum beim Verein Jugendförderung: Er besteht bereits ein halbes Jahrhundert und ist inzwischen fester Bestandteil des Dorflebens. Der Verein bietet Kinderbetreuung, Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Familien am Ort an. Damals dabei waren Claudia Schmid und Helga Striebel. 1971 gab es noch keinen Kindergarten in Ustersbach. Wie sollte man also die Vorschulkinder auf die Schule vorbereiten? Es entstand die Idee, eine Vorschule aufzubauen. Der erste Jahrgang kam noch im Schützenheim unter, in den Jahren darauf konnten Räumlichkeiten in der heutigen "alten Schule" genutzt werden. Für den Unterricht wurden sogar richtige Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt, die sich den wissbegierigen Kindern annahmen.

Zum Ende jedes Vorschuljahrgangs wurden auf dem Schulhof Abschlussfeste gefeiert, an die sich viele im Dorf noch gerne erinnern. Sackhüpfen, Eierlaufen und Dosenwerfen waren die Stationen für die Teilnehmer. "Wir haben sogar die Bälle für das Dosenwerfen aus Damenstrümpfen selbst gebastelt!", erinnert sich Claudia Schmid. Parallel zur Vorschule gab es bereits Aktivitäten wie Theaterfahrten, Kinder- und Jugendbälle, einen Kinderchor, und es wurden Vorträge zu Erziehungsthemen abgehalten.

Mit dem Kindergarten änderten sich die Aufgaben

Aus dem Gründungsprotokoll vom 25. April 1972 geht hervor, dass der Zweck des Vereins die Förderung der Jugend in kultureller und sportlicher Hinsicht ist. Als erster Vorsitzender wurde damals Robert Naß gewählt. Gemeindlich unterstützt wurden die Tätigkeiten durch den jetzigen Altbürgermeister Alfons Kastner. Die Idee, dem Verein den Namen Verein Jugendförderung zu geben, hatte seinerzeit Anton Pfeiffer.

Mit dem Gedanken der Förderung in einer Vorschule fing es in den frühen Siebzigerjahren an: Der Verein Jugendförderung kam in der Alten Schule unter. Foto: Robert Na�

Nach dem Bau und der Inbetriebnahme des Kindergartens im September 1989 wurde die Vorschule eingestellt. Von diesem Zeitpunkt an bis heute ist der Verein Jugendförderung bekannt für den Mini- und Kinderball an Fasching, die Coladisco, die regelmäßig stattfindende Krabbelgruppe und Ausflugsfahrten. Angelika Ortner, die heutige Vorsitzende, erinnert sich gerne an Musical-Aufführungen, den Gewinn des Wettbewerbs "Vereinsliebe", bei dem das ganze Dorf damals mitgemacht hat, die beliebten Kinotage und die lustigen Eislauffahrten im Winter. "Man kann gar nicht alles aufzählen, was der Verein innerhalb von 50 Jahren auf die Beine gestellt hat", findet sie.

Wichtig noch heute: Das Sommerferienprogramm

Herausragend ist das umfangreiche Sommerferienprogramm, das der Verein seit Jahren für die Gemeinde Ustersbach durchführt. Die Corona-Pandemie hat den Verein vor große Herausforderungen gestellt, gerade deshalb freut sich der Vorstand, das 50-jährige Jubiläum gebührend zu feiern. Und auch Claudia Schmid freut sich: "Schön, dass die Vereinstätigkeit nicht eingeschlafen ist!" Und Helga Striebel bemerkt voller Bewunderung: "Ich bin stolz, dass der Verein auch nach 50 Jahren noch existiert!"

In einer Badewanne namens Edith nahmen Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme die Ustersbacher Kinder auf ihrem Konzert mit. Das war bei einem früheren Auftritt dort. Foto: Angelika Ortner (Archivbild)

Am Wochenende findet nun ein Jubiläumsprogramm statt. Am Samstag, 21. Mai, von 18 bis 22 Uhr findet eine ColaDisco für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren statt, mit cooler Musik und in diesem Jahr besonderer Lightshow sowie alkoholfreien Cocktails. Alle erhalten ein mit dem Namen graviertes Cocktailglas. An einer Flirtecke können Nachrichten an Freunde und Freundinnen abgegeben werden. Am Sonntag, 22. Mai, ist dann von 12 bis 18 Uhr das große Jubiläumsfamilienfest. Beide Veranstaltungen findet statt im Forum Ustersbach, Schulweg 2, in Ustersbach.

Konzert mit Rodscha aus Kambodscha

Das Jubiläumsfest ist übrigens für alle in jedem Alter gedacht. An Spielstationen werden viele Spiele angeboten, es gibt eine Hüpfburg und eine Kreidemalkünstlerin. Wer ist lieber ruhig mag, kann sich mit selbst gebackenem Kuchen stärken. Um 13 Uhr wird der Kinderhofstaat des CCD Deubachia auftreten, 40 Kinder und Jugendliche werden das Publikum unter dem Motto "Kinder tanzen für Kinder" mit fröhlichen Tänzen überraschen. Um 14.30 Uhr ist dann noch ein Mitmachkonzert mit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme geplant. Die beiden können inzwischen als Klassiker in der Unterhaltung mit Kinderliedern gelten. Ob auf der Bühne oder im Publikum: Alle singen mit, tanzen und lachen zusammen bei ihren Auftritten.

Kartenvorverkauf von Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, unter Telefon 01525/1705772 oder Nachricht per WhatsApp. Eine Karte für die ColaDisco kostet drei Euro (inklusive Cocktailglas), für das Konzert von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme kostet die Einzelkarte sieben Euro, die Familienkarte 20 Euro. Für den Versand wird jeweils ein Euro fällig. Während des Konzerts geht das Familienfest rund um das Forum im Außenbereich mit allen Stationen weiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.verein-jugendfoerderung.de.