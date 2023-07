Ustersbach

09:29 Uhr

Vermisstes Kind nach großer Suchaktion in Ustersbach wieder gefunden

Im Raum Ustersbach wurde am Montagabend ein Kind als vermisst gemeldet. In der Nacht begann eine große Suchaktion – am Ende mit Erfolg.

Mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel suchten am Montagsabend im Raum Ustersbach nach einem Kind, das als vermisst gemeldet wurde. Gegen 23 Uhr hatten die Retter Erfolg: Das Kind wurde wieder gefunden. (mcz)

