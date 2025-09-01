Wandergruppe traf sich zur Nachlese im Biohof in Ustersbach

Alle, die an der Wandertour des KDFB Bezirks an den Hahnenkamm teilgenommen hatten, waren zuletzt zum Bildervortrag und Reisebericht auf den Sonnenhof in Ustersbach eingeladen. Im Brotbackhaus hatte Barbara Schmid schon alles liebevoll vorbereitet und servierte Selbstgebackenes, darunter auch ihre prämierte Nusstorte. Für einen guten technischen Ablauf des Bildervortrags sorgte ihre Tochter. Voller Staunen durfte die Gruppe auch den wunderbaren Garten durchwandern, wo Barbara Schmid mit viel Liebe und Kreativität ein Paradies geschaffen hat. Ihr Gatte Bernhard Schmid berichtete über seinen Biohof und die neue Agri-PV-Anlage und sparte dabei auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen in der heutigen Landwirtschaft nicht aus. Eine Hofbesichtigung durfte natürlich nicht fehlen, wo alle sehen konnten, dass es den Tieren sichtlich gut geht. Die Gäste waren beeindruckt und dankten für den wunderschönen Nachmittag und die herzliche Gastfreundschaft. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!