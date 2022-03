Wikipedia-Serie: Wieso Sophie Scholls Mentor in Ustersbach begraben liegt

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Ustersbach.

Wikipedia gilt oft als erste Anlaufstelle für einen schnellen Überblick über alles Wichtige zu einem Thema. Doch weiß das Online-Lexikon wirklich über alles Bescheid? Beschäftigt man sich mit der Gemeinde Ustersbach, wird schnell klar: keineswegs. Heribert Völk kommt aus Ustersbach und kennt sich bestens mit der Geschichte des Ortes aus, über den er viele Aufzeichnungen hat. Dort steht das Sühnedenkmal eines erschlagenen Ritters, ein sogenanntes "Russentäfele" sowie das Grab des Mentors von Sophie Scholl.