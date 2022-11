Ustersbach

20:00 Uhr

Wirtin aus Ustersbach überzeugt die Konkurrenz bei "Mein Lokal, dein Lokal"

Plus Mit 27 Jahren ist Carina Sohr Chefin im Ustersbacher Bräustüble. Das Restaurant gewinnt bei "Mein Lokal, dein Lokal". Nun verrät die Wirtin ihr Rezept für einen Wasabi-Tafelspitz.

Nächtelang hatte sich Carina Sohr ihr eigenes Restaurant in Gedanken schon eingerichtet. Vor etwa einem Jahr wurde ihr Traum Wirklichkeit. Mit 27 Jahren ist die Wirtin ihre eigene Chefin. Sie führt das Bräustüble in Ustersbach. Das Konzept kommt an - und überzeugt sogar die Konkurrenz. In der Fernsehsendung "Mein Lokal, dein Lokal" stellte sich die junge Wirtin dem Wettkampf. Nun erzählt die Gewinnerin, was ein modernes Wirtshaus für sie ausmacht.

