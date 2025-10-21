Neun Feuerwehrleute in Vallried erwerben Leistungsabzeichen

Mit Leistungsabzeichen wurden die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Vallried ausgezeichnet. Es gratulierten die Schiedsrichter, Kommandanten und Bürgermeister Bernhard Uhl. Nach der Übergabe erhielt Konrad Brenner als langjähriges Mitglied eine besondere Auszeichnung: das Ehrenzeichen für seine 25-jährige Dienstzeit. (AZ)

