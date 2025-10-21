Icon Menü
Vallried : Neun Feuerwehrleute in Vallried erwerben Leistungsabzeichen

Vallried

Neun Feuerwehrleute in Vallried erwerben Leistungsabzeichen

Bürgermeister Bernhard Uhl gratulierte. Und Konrad Brenner erhielt eine besondere Auszeichnung.
    • |
    • |
    • |
    Die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Vallried mit den Schiedsrichtern Jasmin Hermann (Dritte von links) und Thomas Soukup (Erster von rechts) sowie Bürgermeister Bernhard Uhl (Zweiter von links).
    Die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Vallried mit den Schiedsrichtern Jasmin Hermann (Dritte von links) und Thomas Soukup (Erster von rechts) sowie Bürgermeister Bernhard Uhl (Zweiter von links). Foto: Joachim Reth

    Mit Leistungsabzeichen wurden die erfolgreichen Teilnehmer der Feuerwehr Vallried ausgezeichnet. Es gratulierten die Schiedsrichter, Kommandanten und Bürgermeister Bernhard Uhl. Nach der Übergabe erhielt Konrad Brenner als langjähriges Mitglied eine besondere Auszeichnung: das Ehrenzeichen für seine 25-jährige Dienstzeit. (AZ)

