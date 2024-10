Ein unbekannter Täter oder eine Täterin zerkratzte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein Auto, das an einer Einfahrt an der Augsburger Straße in Gersthofen abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. (diba)

