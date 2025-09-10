Trinkwasser-Brunnen sprudelt nur wenige Tage: Dann wurde er zerstört

Während des Sportelns, nach dem Einkaufen oder bei einem Stopp auf der Radtour einen Schluck aus dem Brunnen trinken - das war in Gersthofen nur ein kurzes Vergnügen nahe des Bewegungs-Parcours an der Via Claudia. Der Trinkwasser-Brunnen ist bereits nach kurzer Zeit des Betriebes von Unbekannten zerstört worden.

Der Brunnen ist beim Merkurtempel nahe der Berliner Straße aufgestellt worden. Er sollte der Bevölkerung eine kostenlose und erfrischende Wasserversorgung ermöglichen. Wie die Stadt mitteilt, haben Unbekannte den Brunnen kurz nach seiner Inbetriebnahme zerlegt und die Außenhülle entwendet. Der Trinkbrunnen ist daher derzeit außer Betrieb. Bis die bestellten Ersatzteile geliefert und montiert werden können, bleibt die Anlage geschlossen.

Bürgermeister Michael Wörle spricht von einem „herben Rückschlag“

Die Installation von Trinkwasserbrunnen soll eigentlich laut Stadt einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und der öffentlichen Gesundheitsvorsorge leisten. Sie reduzierten den Verbrauch von Einwegplastikflaschen, senken CO 2 -Emissionen durch wegfallende Transportwege und bieten Bürgerinnen und Bürgern kostenlosen Zugang zu Trinkwasser – besonders wichtig in Zeiten steigender Temperaturen und zunehmender Hitzeperioden.

Der Brunnen soll möglichst bald wieder sprudeln

„Es ist sehr bedauerlich, dass ein Projekt, das Familien, Spaziergängern, Sportlern und Gästen unserer Stadt zugute kommen sollte, so schnell Opfer von Vandalismus geworden ist. Dass der Trinkbrunnen nur wenige Tage nach seiner Inbetriebnahme zerstört wurde, ist für uns alle ein herber Rückschlag. Wir hoffen jedoch, dass wir ihn bald wieder in Betrieb nehmen können und er dann langfristig Bestand hat“, sagt Bürgermeister Michael Wörle.

Wer hat etwas beobachtet? Die Stadt Gersthofen bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe, Hinweise zu den Tätern können an die örtlichen Behörden weitergegeben werden. (kar)