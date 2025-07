Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hat ein Unbekannter in Gersthofen verursacht. Nach Angaben der Polizei warf er am Samstag zwischen 12 und 23.30 Uhr mutwillig zwei Roller um. Die Leichtkrafträder standen in der Alpenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/3231810 entgegen. (AZ)

