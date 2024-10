Unbekannte traten in der Nacht von Freitag auf Samstag sechs Verkehrszeichen am neuen Festplatz an der Donauwörther Straße in Gersthofen um bzw. rissen sie aus ihrer Verankerung. Für die Stadt entstand laut Polizei so ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Gersthofen nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821 3231810 entgegen (diba)

