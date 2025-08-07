Vanille oder Dubai-Schokolade? Diese Eissorten liegen im Augsburger Land im Trend

Über 30 Grad im Juni, viel Regen im Juli - der Sommer zeigt sich in diesem Jahr von seiner wechselhaften Seite. Besonders die vergangenen Wochen waren geprägt von Regen und Herbstwetter. Doch jetzt ist der Sommer zurück. Und damit auch die Lust auf Eis? „25 Grad und Sonne sind das perfekte Eis-Wetter“, erklärt Angelo Scarafile, Inhaber des Eiscafés Eiscreme in Meitingen. Über 30 Grad seien dann wieder zu heiß. Dann würden die Leute eher baden gehen oder im kühlen Zuhause bleiben. Welche Sorten bei ihm und in anderen Eisdielen heuer besonders gut ankommen:

Vanille bleibt die meistverkaufte Eissorte

So wechselhaft das Wetter auch ist, eine Konstante gibt es: Vanille bleibt die meistverkaufte Eissorte. Schließlich ist sie auch in den meisten Eisbechern enthalten. Auch andere Sorten sind nicht mehr aus dem Sortiment der Eisdielen wegzudenken. „Die Klassiker wie Vanille, Schoko oder Erdbeere verkaufen sich immer gut. Vor allem Kinder und ältere Kunden mögen diese am liebsten“, sagt Augusto Lazzaris vom gleichnamigen Eiscafé in Bobingen. Zu den Klassikern gehören auch Joghurt, Haselnuss und Pistazie, da sind sich die Eisdielen-Inhaber einig.

Auch der Trend der Dubai-Schokolade geht in den Eisdielen weiter. Im La Gelateria in Dinkelscherben gehört die Kreation aus Schokolade, Pistazie und Engelshaar sogar zu den beliebtesten Sorten. Andere einst ungewöhnliche Sorten sind zum festen Bestandteil des Sortiments vieler Eisdielen geworden. Mittlerweile verkauft fast jeder blaues Schlumpf- oder Kaugummieis, Cookie-Eis ist bei vielen Kindern und Jugendlichen die erste Wahl und auch eine Eiskreation aus dem Schokoriegel Kinder Bueno findet man immer öfter.

Cheesecake-Granatapfel oder weiße Pistazie

„Es gibt viele probierfreudige Kundinnen und Kunden, aber auch welche, die da nicht so offen sind“, so Geschäftsführerin Nella vom Eiscafé Augusta in Königsbrunn. Bei schönem Wetter würden aber viele Leute zu Sorten mit exotischen Früchten wie Mango, Maracuja oder Melone greifen, sagt Sebastiano Maesano von La Gelateria in Dinkelscherben. Für mutige Eisliebhaber haben die Eisdielen im Landkreis ebenfalls so einiges zu bieten. Cheesecake-Granatapfel ist eine Kreation des Eiscafés Eiscreme in Meitingen, im Eiscafé Augusta in Königsbrunn kann man etwa weiße Pistazie oder Mandarinencreme als Eis probieren. Wer Joghurteis mag, kann sich in Bobingen an Joghurt-Maracuja oder in Dinkelscherben an Joghurt-Orange wagen.

Der Regen brachte Umsatzeinbußen für die Eisverkäufer

„Drei Wochen lang war es fast Oktoberwetter. Das waren für uns riesige Einbußen“, erzählt Lazzaris aus Bobingen. Bei schönerem Wetter gehen die Eisdielen-Inhaber des Landkreises wieder von mehr Kundschaft aus. Besonders nach dieser Schlechtwetterpause ohne Eisdielenbesuche. Noch etwa bis Oktober wird man sich im Augsburger Land durch die verschiedenen Erfindungen probieren können. Von Red Bull und Limoncello über Spaghettieis in Kugelform bis zu Basilikum und Avocado-Limette ist im Eissortiment alles dabei.