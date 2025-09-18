Herbstmärkte, Konzerte, Lauf-Events: Das ist am Wochenende im Augsburger Landkreis los

Die Tage werden kürzer, die Blätter bunter – und im Landkreis Augsburg starten Herbstmärkte und -feste. Vom Laurentiuslauf bis zum „Goodbye Summer“-Fest in Bobingen ist am Wochenende viel los. Ein Überblick.
Der Laurentiuslauf in Bobingen wird mit dem Landkreislauf Augsburg veranstaltet
- Laurentiuslauf Bobingen: Der Zusammenschluss mit dem Landkreislauf Augsburg sorgt für ein Kinderangebot und unterschiedliche Strecken. Der Kinderlauf beginnt um 10 Uhr, alle anderen Läufe um 10.30 Uhr. Das Wettkampfbüro öffnet um 8 Uhr. Kurzfristige Anmeldungen sind online bis zum 20. September, 12 Uhr, möglich. Mehr Informationen unter www.laurentiuslauf.de.
Diese Märkte bieten Buntes für Groß und Klein
- Kunsthandwerkermarkt in Langerringen: Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es im Ort wieder Markttreiben. Von Trommelgruppen und Kinderschminken bis zu Ausstellungen von Hobbykünstlern und Handwerkern ist für die ganze Familie etwas geboten.
- Herbstmarkt in Diedorf: Ebenfalls am Sonntag präsentieren auf dem Diedorfer Herbstmarkt die Autohäuser Mayrhörmann und Weiß neue Modelle. Außerdem öffnet die freiwillige Feuerwehr ihre Türen und gewährt Einblicke hinter die Kulissen.
- Flohmarkt in Gessertshausen: Am Samstag von 14 bis 16 Uhr findet in der Schwarzachhalle der Flohmarkt rund ums Kind statt.
- Herbstmarkt in Zusmarshausen: In diesem Jahr findet der Herbstmarkt am 21. September zum ersten Mal auf dem Festplatz am Rothsee statt. Von 10 Uhr bis 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher ihr musikalisches Talent bei der Musikwerkstatt „hohes C“ ausprobieren. Die Firma Holzwerke Jochum lädt zum Tag der offenen Tür ein.
Kulinarische Tipps und Feste am Wochenende
- Weinfest Königsbrunn: Am Freitag um 17.30 Uhr können vor dem Rathaus italienische, deutsche, südafrikanische und - amerikanische Weine probiert werden. Bei gutem Wetter mit Live-Musik.
- Goodbye Summer in Bobingen: Der Rathausplatz in Bobingen wird ab Freitag, 18 Uhr, zur mediterranen Festmeile. Gestartet wird mit dem Weinfest und der Band Night & Day, am Samstag folgt ab 19 Uhr die italienische Nacht mit der Italo-Band Musica Ribelle. Den Abschluss bildet der Frühschoppen von 10 bis 12 Uhr mit der Stadtkapelle.
- Live Musik im GeNuss Café in Gablingen: Bio-Spezialitäten mit Country Musik von Tex Warner, Banjospieler Joe Götz und Bernhard Schormair an der Bass-Ukulele gibt es am Sonntag um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.
- Feuerwehrfest in Gessertshausen: Die Freiwillige Feuerwehr Döpshofen feiert am Wochenede ihr 150-jähriges Jubiläum. Mit der Partyband „Stainless Brass“ wird das Fest am Freitag um 20 Uhr eröffnet. Festbetrieb startet am Samstag mit der Musikvereinigung Ziemetshausen um 17 Uhr. Am Sonntag beginnt um 8 Uhr der Frühschoppen, gefolgt vom Festgottesdienst mit D’Schwarzachtaler Waldberg ab 10 Uhr. Um 17 Uhr messen sich die Fahnenjunker und der erste Döpshofer Steinheber-Wettkampf findet statt. Am Abend klingt der Tag mit Harmoniemusik Maingründel aus.
- Endspurt auf dem Volksfest in Neusäß: Am Sonntag endet das Volksfest mit dem Zapfenstreich der Stadtkapelle von 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Mehr zum Programm unter www.neusaess.de/volksfest. Eine Feuerwehrgroßübung findet am Samstag um 15 Uhr an der Grundschule in Steppach statt.
Das ist an Kabarett-Programmen im Landkreis geboten
- Kabarett in Königsbrunn: Bei dem Kabarett „Unter uns g’sagt“ im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“ geht es um das Älterwerden, Künstliche Intelligenzen und Roboter. Der Geisterfahrer Silvano Tuiach berichtet von humorvollen Alltagsbeobachtungen und Herr Braun beigeistert mit Pantomime. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr.
- Kabarett in Thierhaupten: “Die Problemzonen“ treten am Samstag, 19.30 Uhr, mit ihrem neuen Programm „Ma sagt ja nix, ma red ja bloß...“ auf. Dabei werden typische Alltagssituationen und Zwischenmenschliches mit Pointe erzählt, besungen oder gefrotzelt.
Musikalische Highlights von Samstag bis Sonntag in der Region
- Rathauskonzert in Dinkelscherben: Das Konzert „Meditation“ mit Gitarrist Stefan Barcsay beginnt am Samstag um 20 Uhr im Pfarrsaal.
- Popkonzert für Kinder ab drei Jahren in Gersthofen: Am Sonntag um 15 Uhr spielt Bummelkasten in der Stadthalle für Kinder ab drei Jahren aus seinem Album „Irgendwas Bestimmtes“.
- Kaffeehausmusik in Stadtbergen: Das Kaffeehaus Trio lädt am Sonntag um 19 Uhr im Bürgersaal zu einer musikalischen Reise durch Wien ein.
- Volkstanz in der Kulturwirtschaft in Nordendorf: Ab 18 Uhr spielt die Thürlesberger Tanzlmusik in der Kulturwirtschaft Walden zum Volkstanz auf.
Weitere Termine für kommendes Wochenende
- Vortrag in Gablingen: Am Sonntag um 14 Uhr präsentieren die Kreisheimatpflegerin für Archäologie Alexandra Völter und Archäologe Lutz Kunstmann die Erkenntnisse und Geheimnisse der Ausgrabung des ehemaligen Friedhofs rund um St. Georg im Pfarrheim St. Georg. Der Eintritt ist frei.
- Kolping-Kinderkiste in Schwabmünchen: Die Kolpingsfamilie Schwabmünchen veranstaltet am Sonntag von 12 Uhr bis 14 Uhr einen Kinderbasar im Pfarrzentrum St. Michael.
