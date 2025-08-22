Was ist los am Wochenende? Tipps aus dem Landkreis Augsburg

In den großen Ferien gibt es von der Redaktion Veranstaltungs- oder Freizeittipps aus der Region für alle, die daheim bleiben oder vom Urlaub schon zurückgekehrt sind:

Ponyreiten: In der Reitsportanlage Winterhalder in Horgau gibt es die Möglichkeit zum Ponyreiten, sogar ohne Terminvereinbarung. Die Anlage hat am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet und am Samstag, Sonntag und Feiertag von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr. Der Preis für einen einstündigen Ritt auf einem Pony beträgt 16 Euro, auf einem Kleinpferd 18 Euro.

Kennenlernen und kochen: In Bobingen findet am Freitag ab 16 Uhr das Café International statt. Im Treffpunkt Soziale Stadt, Pestalozzistraße 1, treffen sich Menschen verschiedener Nationalitäten und Kulturen bei Kaffee und Kuchen, zum Kennenlernen und Freundschaft-Schließen. Veranstalter ist die Integrationswerkstatt Bobingen. In der Begegnungsstätte „du und hier“ in Gersthofen wird heute ab 15 Uhr gemeinsam gekocht und gegessen. Alle Teilnehmenden sollen eine Zucchini mitbringen. Bei dem geselligen Treffen werden auch Rezepte ausgetauscht.