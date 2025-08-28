Tipps für das Wochenende aus dem Landkreis Augsburg

Während der langen Sommerferien gibt es von der Redaktion Veranstaltungs- oder Freizeittipps aus der Region für alle, die ihre Ferien zuhause verbringen oder schon aus dem Urlaub zurückgekehrt sind:

Europaweiher: Am Freitag findet am Europaweiher in Gersthofen eine „Geheimisvolle Nacht“ für Familien statt. Geeignet ist die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, für Kinder ab sechs Jahren.

Sterne gucken: Wer am Freitagabend zwischen 20 und 23 Uhr in den Sternenhimmel blicken will, kann dafür die Sternwarte Diedorf (Pestalozzistr. 17a) besuchen. Es gibt auch eine Vorführung im Planetarium.

Buch: Lust zum Schmökern? Auch in den Ferien haben viele Büchereien im Landkreis Augsburg, so wie in Königsbrunn, Bobingen oder Schwabmünchen, geöffnet.

Sonntagsführung durch Sonderausstellung: Am Sonntag gibt es im Kunstforum Oberschönenfeld bei einer Führung für Erwachsene die Sonderausstellung „Illusion. Fotografie, Video, Malerei“ zu bestaunen. In dieser Ausstellung stellen Karen Irmer, Gabriele Lockstaedt und Christoph Franke ihre Werke aus. Die Führung wird von Bärbel Steinfeld geleitet und beginnt um 15 Uhr.

Am Samstag spielen „LYA" und „Hautnah Music" am Lagerfeuer im Klimmacher Pfarrgarten. (Symbolbild) Foto: löbh

Musik am Lagerfeuer: Mit „LYA“ und „Hautnah Music“ sind gleich zwei Musiker samstags um 19.30 Uhr im Klimmacher Pfarrgarten zu hören. Gespielt wird am Lagerfeuer im Schwabmünchner Stadtteil, mit der Wallfahrtskirche als Kulisse. Der Eintritt ist frei, die Vereine vor Ort kümmern sich um die Bewirtung. Es lohnt sich, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen.

Freilichtmuseum bei Nacht: Einmal nachts durchs Freilichtmuseum in Illerbeuren? Am Samstag ist das möglich, wenn die Museums-Tore abends offen bleiben und in den historischen Häusern (und auf dem restlichen Gelände) die Lichter angehen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm bis ein Uhr Nachts.

Schlossgartenfest: Beim Feuerwehrgerätehaus Reutern findet am Wochenende das Schlossgartenfest der Freiwilligen Feuerwehr Reutern statt. Am Samstag ist ab 18 Uhr gemütlicher Abend mit Essen vom Grill und am Sonntag beginnt ab 11 Uhr der Mittagstisch. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, bei schlechtem Wetter wird das Fest ins Feuerwehrhaus verlegt. (AZ)