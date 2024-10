Bergrennen, Kultur, Feuerwehr - Tipps zum langen Wochenende

Wer die Möglichkeit dazu hat, kann das Wochenende mit einem Tag Urlaub schon bald beginnen. Und wer noch nichts vorhat, kann im Augsburger Land viel entdecken. Unsere Redaktion hat einige Tipps zu Veranstaltungen am langen Wochenende zusammengestellt:

Die „Lange Nacht der Demokratie“ im Augsburger Land: Am Abend vor dem Feiertag gibt es im Landkreis viele Veranstaltungen zum Thema Demokratie. In Königsbrunn, im Bürgerservice-Zentrum, findet von 18 bis 19:30 Uhr ein kostenloser Theaterworkshop unter dem Titel „Rassismus ist in uns allen. Können wir uns davon befreien?“ statt. Um 21 Uhr wird im Jugendhaus Graben die Theatralität des Boxens im Workshop „Boxen und Theater – Bühnenkampf und Boxchoreografien“ erlebnisreich vermittelt. Von 18 bis 19:30 Uhr hält Sarah Maly in der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen einen Vortrag zum Thema „Konfliktmeister(in): Konflikte verstehen und lösen“. Das gesamte Programm der „Langen Nacht der Demokratie“ finden Sie im Internet unter www.kjr-augsburg.de.

Bergrennen in Mickhausen: Das Bergrennen dürfte die größte Veranstaltung im Landkreis am langen Wochenende werden. Motorsport-Fans fiebern dem Event schon lange entgegen. Rund 150 Fahrer werden am ersten Oktoberwochenende in Mickhausen erwartet. Am Samstag, den 5., und Sonntag, den 6. Oktober, jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr, findet das Rennen zum 41. Mal statt. Vor 60 Jahren – also im Jahr 1964 – hat das Bergrennen Mickhausen erstmals stattgefunden. Mittlerweile hat sich die 2200 Meter lange Strecke als die schnellste im deutschen Bergrenn-Kalender etabliert. Tickets für das Bergrennen Mickhausen gibt es an den Veranstaltungstagen an den Tageskassen. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich.

Mit dem Fahrrad durch die Naturparkgeschichte: Mit dem Fahrrad geht es vom Bahnhof Diedorf los auf eine Tour durch die Entstehungsgeschichte des Naturparks, die am Bahnhof Dinkelscherben endet. Wie die Reischenau in der Eiszeit aussah, woher sie ihren Namen hat und welche Zeugen früherer Landnutzungsweisen heute noch in der Landschaft entdeckt werden können, erfahren Interessierte während der ca. 35 Kilometer langen Radtour. Vom Bahnhof Dinkelscherben kann anschließend der Zug zurück nach Diedorf genommen werden. Treffpunkt für die Radtour ist am Donnerstag um 10 Uhr am Bahnhof in Diedorf.

Icon Vergrößern Die Kulturmeile Diedorf findet am 3. Oktober statt. Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Die Kulturmeile Diedorf findet am 3. Oktober statt. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Diedorf zeigt seine kulturelle Seite: Schon seit 2007 finden auf der Diedorfer Kulturmeile am Tag der Deutschen Einheit konzentriert Veranstaltungen in vielen Einrichtungen statt. Im zweijährigen Rhythmus, immer am 3. Oktober, locken zahlreiche Ausstellungen, Mitmach-Aktionen, Konzerte, Vorträge, „Poesie und Dichtkunst“ sowie kulinarische Genüsse. Das gesamte Programm gibt es unter www.markt-diedorf.de.

Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr: Einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr kann man am Sonntag, den 6. Oktober, in Gersthofen schauen. Zahlreiche Hilfsorganisationen wie Polizei, THW, Rettungshundestaffel oder Rotes Kreuz werden mit Vorführungen und Informationen zu ihren Tätigkeitsbereichen teilnehmen. Nach dem verheerenden Hochwasser in diesem Jahr wird dabei ein besonderes Augenmerk auf das Thema Hochwasser gelegt. Hierzu laufen die Planungen mit verschiedenen Experten, die Rede und Antwort für die Besucher stehen. Für Speis und Trank sowie eine „Kinderecke“ hat die Feuerwehr Gersthofen natürlich auch gesorgt. (AZ)

Icon Vergrößern Einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr kann man am Sonntag, den 6. Oktober, in Gersthofen schauen. Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr kann man am Sonntag, den 6. Oktober, in Gersthofen schauen. Foto: Marcus Merk (Archiv)