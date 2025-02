Von tierisch musikalisch bis tierisch närrisch: Tipps zum Wochenende

Noch nichts vor am Wochenende? Im Augsburger Land gibt es am Wochenende vom 7. bis zum 9. Februar einiges zu entdecken. Die Redaktion hat Tipps zu Veranstaltungen zusammengestellt:

Der Schützenball in Häder findet am Freitag ab 20 Uhr im Vereinsheim „Scharfes Eck“ statt.

In Herbertshofen wird der FFHE- Faschingswagen am Freitag um 16 Uhr auf dem Dorfplatz präsentiert.

Auch in Hiltenfingen wird gefeiert: In der Mehrzweckhalle, Schulweg 7, startet am Samstag um 19.30 Uhr der Faschingsball des Musikvereins unter dem Motto: „Geisterschloss meets König der Löwen“. Zu sehen sind Auftritte der Pfundigen, der Showtanzgruppe Mittelstetten, der Menkinger Garde. Für die Musik sorgt die Partyband Feierdeifi.

In Horgau steht das ganze Wochenende im Zeichen des Faschings: Im Pfarrheim St. Martin, Martinsplatz 3, findet am Freitag um 14 Uhr der Faschingsnachmittag des Senioren- und Frauenbundes statt. In der Rothtalhalle, beim Sportgelände geht es am Samstag um 20 Uhr mit dem Musikerball weiter. Den Abschluss macht hier am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr der Kinderball .

Närrisch geht es am Samstag auch in Königsbrunn zu: Im Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2, startet um 19 Uhr der Showabend des CCK Fantasia. Einlass: 18 Uhr.

Der Faschingsball mit dem Motto „Helden der Kindheit“ findet am Samstag ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Langweid statt.

Ein weiterer Kinderball , der der Faschingsgesellschaft Augspurgia, findet am Samstag um 15.30 Uhr in der Oswald-Merk-Halle in Leitershofen statt, Stadtberger Straße 8.

Der Kinderball des Faschings- und Freizeitclubs Augsburg (FFC) findet am Sonntag um 14.30 Uhr in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle in Meitingen statt, Werner-von-Siemensstraße 2.

Farbliche Kontraste sind in Obermeitingen angesagt: Im Bürgerhaus, Hauptstraße 25, steigt am Samstag ab 19 Uhr der Schwarz-Weiß-Ball . Tanzeinlagen liefert die Garde, es spielen „Die Hurlacher“.

Schon ein paar Stunden früher feiern die Jüngeren in Schwabmünchen : Im Lech-Wertach-Probenzentrum am Wasserturm, Museumstraße 20 a, findet am Samstag von 17 bis 21 Uhr der Teenie-Faschingsball für Zehn- bis Fünfzehnjährige statt.