Veranstaltungen am Wochenende: Schon vor dem Advent weihnachtet es sehr

Im Landkreissüden steht der Veranstaltungskalender ebenfalls ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit: In Bobingen-Siedlung findet am Samstag von 16 bis 21 Uhr auf dem Kirchplatz der Lichtermarkt statt, zudem werden an der Dreifaltigkeitskirche am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr Gestecke und Adventskränze verkauft.