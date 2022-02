Stadtfeste, Singolsand und mehr: Das sind die Events 2022 im Kreis Augsburg

Im vergangenen Jahr mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Doch im Jahr 2022 könnten im Landkreis Augsburg wieder einige Events anstehen. Ein Überblick.

Zum Jahresanfang läuft der Betrieb in vielen Branchen auf Sparflamme. Der Kultursektor ist da keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil: Viele Veranstaltungen werden laufend verschoben oder gleich ganz abgesagt. Im Sommer hofft man auf bessere Umstände, um Stadtfeste und Co. wieder möglich zu machen. Die Gemeinden und Veranstalter im Landkreis Augsburg gehen die Planungen mit zaghaftem Optimismus an.

Veranstaltungen im Kreis Augsburg 2022 mit Stadtfest in Stadtbergen

Stadtfest Stadtbergen Am vergangenen Sonntag hätte in Stadtbergen eigentlich der Neujahrsempfang stattfinden sollen. Dieser wurde wegen der strengen Corona-Auflagen abgesagt. Viele Konzerte, die im Dezember und Januar hätten stattfinden sollen, wurden auf das Frühjahr verschoben. Das soll beim diesjährigen Stadtfest nicht passieren. Mitorganisator Christoph Schmid zeigt sich zuversichtlich. "Wir gehen ganz normal in die Planung", sagt er.

Das Fest soll Ende Mai stattfinden. 2021 wurde es abgesagt, stattdessen veranstaltete die Gemeinde den Herbstmarkt. "Man muss sich überraschen lassen, was im Sommer dann tatsächlich möglich ist", erklärt Schmid. Das Schwierigste sei der rechtliche Rahmen. "Wir haben parallel zu den Veranstaltungen immer auch Alternativkonzepte im Hinterkopf." Durch die Corona-Impfung habe man für die Planung eine ganz andere Ausgangslage. Das Credo von Christoph Schmid in den vergangenen zwei Jahren: "Immer kreativ und flexibel bleiben." Letztlich käme es aber immer auf die Corona-Auflagen an.

Veranstaltungen wie das Stadtfest Neusäß sind für 2022 noch ungewiss

Kultur und Stadtfest Neusäß Die Beschränkungen machen derzeit auch vielen Veranstaltungen in Neusäß einen Strich durch die Rechnung. Sieben Veranstaltungen sind in der Stadt bis Ende März geplant. "Es ist unwahrscheinlich, dass davon alle stattfinden können", berichtet Anneli Bronner, Leiterin des Kulturbüros Neusäß. Nicht nur die Besucher-Beschränkungen erschweren die Planung. "Die Künstlerinnen und Künstler können wegen der Auflagen auch nicht gemeinsam proben", sagt Bronner.

Alle zwei Jahre gibt es in Neusäß zudem eigentlich ein Stadtfest. Auch hier ist die Durchführung noch ungewiss. "Die Frage ist, ob man das Risiko eingeht, das Stadtfest zu planen. Der Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember wurde leider sehr kurzfristig abgesagt, das ist dann für alle Beteiligten sehr ärgerlich", erzählt die Kulturbüroleiterin. "Wir werden im Sommer auf jeden Fall etwas machen. Die Frage ist nur was, in welchem Rahmen und wo", sagt sie. Es gebe zu viele Unsicherheitsfaktoren, um jetzt schon sagen zu können, ob das Stadtfest stattfinden kann oder nicht. "Das Coronavirus ist einfach schneller als wir", sagt Bronner.

Corona: Die Entwicklung im Sommer ist schwer einzuschätzen

Fischacher Volksfest Sorgen wegen der Corona-Auflagen hat auch Maximilian Werner, Vorsitzender des Musikvereins Fischach. Bisher sei das Fischacher Volksfest Ende Mai allerdings fest geplant. "Bis vor einem Monat, als die Omikron-Variante noch nicht da war, sah's eigentlich ganz gut aus. Jetzt wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Fest stattfindet, gefühlt von Tag zu Tag geringer", sagt Werner. Aufgegeben haben die Fischacher aber nicht. "Wir hoffen auf jeden Fall, dass es klappt. Und wir werden auch alles Mögliche dafür tun, um das Fest abzuhalten", erzählt der Vorsitzende. Sollte es zum Volksfest kommen, rechnet er mit einer 2G-Regelung. 2G plus hält er sogar für wahrscheinlicher. "Das wäre kein Problem. Wir haben hier in Fischach eine recht gute Impfquote und die Leute sind auch bereit, sich testen zu lassen, wenn sie dafür einen schönen Abend haben", erklärt Werner.

Open-Air-Wochenende Gersthofen In der Stadthalle Gersthofen sind Veranstaltungen meist schon zwei bis drei Jahre im Voraus geplant. Uwe Wagner, Leiter des Kulturamts Gersthofen, ist optimistisch. "Die Situation gerade ist nicht gut, aber wir machen das Beste draus", sagt er. Durch das Abhalten von Doppelvorstellungen mit 2G-plus-Regelung versucht man derzeit, Veranstaltungen trotz Corona zu zeigen und zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer zuzulassen. Abgesagt werden hier nur vereinzelte Events.

In Gersthofen soll 2022 wieder ein Open-Air-Wochenende stattfinden

Die Umstände seien für alle Beteiligten eine große Herausforderung. "Je länger die Pandemie dauert, desto schwieriger wird die Planung. Mit der Zeit stauen sich immer mehr Veranstaltungen an", erklärt Wagner. Eine geplante Veranstaltung im Sommer ist das Open-Air-Wochenende, welches auch 2021 stattfand. "Da sind wir gerade in der Planung und sind zuversichtlich, dass das auch dieses Jahr wieder abgehalten werden kann", sagt der Kulturamtsleiter.

Singoldsand-Festival Patrick Jung organsiert seit vielen Jahren das Singoldsand-Festival. Was 2011 als Beachparty des Jugendbeirats begann hat sich zu einem Festival gemausert, zu dem bis zu 8000 Besucher kamen. Das Singoldsand-Festival Ende August gehört ohne Zweifel zu den kulturellen Aushängeschildern Schwabmünchens, und seit einigen Jahren ist auch die Stadt als Mitveranstalter an Bord. 2020 hat es gar kein Festival gegeben, 2021 fand das Singoldsand-Festival nur in abgespeckter Form statt. 2500 Besucher durften kommen. Wegen strenger Corona-Auflagen gab es erstmals drei Bühnen am Eislaufplatz, auf einer Wiese gegenüber und im Stadtgarten. Gefeiert und getanzt wurde in festen Parzellen.

Singoldsand-Festival 2021 nur in abgespeckter Form - wie wird es 2022?

Eine Prognose, wie es heuer aussieht, will Singoldsand-Organisator Jung nicht abgeben. "Auf jeden Fall wollen wir die Fahne hochhalten und auch 2022 was auf die Beine stellen", sagt er. Um den Jahreswechsel hat das Organisationsteam die Köpfe zusammengesteckt und beschlossen, es wieder zu versuchen. "So ein Festival braucht auch einige Monate Vorlaufzeit. Irgendwann Ende Mai kommt dann der Punkt, an dem man sich entscheiden muss, ob man es durchzieht oder sein lässt. Dann geht man Verbindlichkeiten wie die Verpflichtung von Künstlern ein und muss mit den wichtigen Partnern klären, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht."

Das Thema Corona habe in den bisherigen Besprechungen aber nicht eine so zentrale Rolle gespielt wie in den Vorjahren: "Wir haben Alternativkonzepte ja schon in den vergangenen Jahren erarbeitet und 2021 auch umgesetzt, sodass man das Rad nicht neu erfinden muss. Aber natürlich hoffen wir alle, dass 2022 wieder ein Singoldsand-Festival ohne Auflagen stattfinden kann", so Jung. Das gut eingespielte Orga-Team, das in den letzten Jahren mit viel Engagement das Festival organisiert hat, bleibt im Großen und Ganzen zusammen: "Auch deshalb war es wichtig, dass wir 2021 was auf die Beine gestellt haben. Das Kernteam ist an Bord geblieben", freut sich Jung.

Das Bergrennen Mickhausen soll 2022 stattfinden

Bergrennen Mickhausen Das gilt auch für das Team vom Bergrennen in Mickhausen. "Der innere Kreis von etwa 15 Leuten ist seit 2020 zusammengeblieben", freut sich Hinrich Groeneveld, Orga-Leiter des Bergrennens. Dass die Traditionsveranstaltung in den letzten beiden Jahren ausgefallen ist, habe der Motivation keinen Abbruch getan: "Alle sind wild entschlossen, 2022 wieder ein Bergrennen auf die Beine zu stellen", sagt Groeneveld. Am Wochenende 1./2. Oktober soll die traditionsreiche Veranstaltung stattfinden, bei der die Rennautos auf dem 2,2 Kilometer langen Kurvenlabyrinth an der Kreisstraße A16 von Münster hinauf nach Birkach unterwegs sind. Rund 10.000 Besucher sind in den letzten Jahren zum Bergrennen nach Mickhausen gekommen.

Derzeit arbeitet das Orga-Team vor allem an der Finanzplanung: "Das gibt es noch einige Fragezeichen - vor allem, was den VIP-Bereich angeht. Die Größe des VIP-Zelts hängt natürlich stark davon ab, wie viele Sponsoren wir gewinnen können und was die an VIP-Plätzen benötigen." Mit einem Zelt-Anbieter steht man schon in Verhandlungen, derzeit sucht man noch einen Gastronom: "Wir haben beim letzten Bergrennen 2019 die Erfahrung gemacht, dass wir Racer, aber keine Wirtsleute sind", so Groeneveld. Schon bei der Jahreshauptversammlung hatten sich die Mitglieder des veranstaltenden ASC Bobingen beschlossen, beim Bergrennen in Mickhausen die Zahl der Großbild-Leinwände zu reduzieren und ein neues Ticket-System einzuführen.

Alternativplanungen gibt es nicht, so Groeneveld: "Wir hoffen sehr, dass die Impfungen weiter voranschreiten und wir 2022 ein Bergrennen ohne Auflagen veranstalten können. Tests und Impfnachweise können wir kontrollieren, aber die Abstände können wir bei einer so großen Veranstaltung nicht gewährleisten."

Königsfestival in Königsbrunn wohl in kleinerem Rahmen

Königsfestival Königsbrunn Auch Wolfgang Sarnowski von der Königsbrunner Kleinkunstbühne hofft, dass es heuer nach zwei Jahren Pause wieder ein Königsfestival gibt. Stattfinden soll das Festival in Königsbrunn, bei dem zu einzelnen Veranstaltungen auch mal eine vierstellige Besucherzahl kam, in der letzten Juli-Woche: "Konkret haben wir aber noch nichts geplant, weil das möglicherweise für die Katz ist. Aber natürlich steht das Grundgerüst. Wenn es ein Königsfestival gibt, wird es wohl eher in kleinerem Rahmen stattfinden", so Sarnowski.

Ende April oder Anfang Mai will man eine Entscheidung treffen: "Wir würden als Kleinkunstbühne natürlich gerne mal wieder was auf die Beine stellen, zumal wir in den letzten beiden Jahren gerade mal zwei Veranstaltungen machen konnten. Aber ich habe nach den Erfahrungen aus 2020 und 2021 meine Zweifel", so Wolfgang Sarnowski.