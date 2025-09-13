Icon Menü
Verband Windenergie übt Kritik am Windkraft-Antrag von Augsburgs Landrat Martin Sailer

Landkreis Augsburg

Kritik an Windkraft-Idee des Landrats „ist rückwärtsgewandt“

Den Antrag von Landrat Sailer, den Kommunen die Hoheit über die Planung von Windrädern zurückzugeben, hält der Bundesverband für Windenergie für den falschen Weg.
Von Cordula Homann
    Augsburgs Landrat Martin Sailer will die Planungshoheit über die Windkraft den Kommunen überlassen. Ein Verband sieht das kritisch und fürchtet, das führe in die falsche Richtung.
    Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Kritik an einem Antrag von Landrat Martin Sailer kommt vom Bundesverband Windenergie (BWE). Wie berichtet, will Sailer den Kommunen die Planungshoheit über neue Windräder zurückgeben. Am kommenden Mittwoch wird dieser Antrag im zuständigen Gremium behandelt. Dieser hätte zur Folge, dass zunächst nur auf bereits bestehenden kommunalen Flächen Windräder zulässig wären und der Regionalplan keine eigenen neuen Vorranggebiete für Windkraft ausweisen würde. Doch Bernd Wust vom Bundesverband Windenergie (BWE) fürchtet: Auf einigen dieser kommunalen Flächen sei gar kein Windrad realisierbar; und das würde wiederum neue Probleme verursachen.

