Kritik an Windkraft-Idee des Landrats „ist rückwärtsgewandt“

Kritik an einem Antrag von Landrat Martin Sailer kommt vom Bundesverband Windenergie (BWE). Wie berichtet, will Sailer den Kommunen die Planungshoheit über neue Windräder zurückgeben. Am kommenden Mittwoch wird dieser Antrag im zuständigen Gremium behandelt. Dieser hätte zur Folge, dass zunächst nur auf bereits bestehenden kommunalen Flächen Windräder zulässig wären und der Regionalplan keine eigenen neuen Vorranggebiete für Windkraft ausweisen würde. Doch Bernd Wust vom Bundesverband Windenergie (BWE) fürchtet: Auf einigen dieser kommunalen Flächen sei gar kein Windrad realisierbar; und das würde wiederum neue Probleme verursachen.

