Verein sucht Helfer für kostenloses Frühstück an der Franziskus-Schule

Vor dem Lernen ausreichend frühstücken – für viele Kinder ist das zuhause aus den unterschiedlichsten Gründen nicht möglich. Der Verein brotZeit hat ein bewährtes Konzept, um Kinder morgens vor dem Unterricht zu stärken: ein kostenloses Frühstück an der Schule.

Ab April 2025 ist brotZeit auch in Gersthofen aktiv und sucht für die Franziskus-Schule dringend engagierte Menschen für die morgendliche Frühstückszubereitung. Für dieses Ehrenamt gibt es eine Aufwandsentschädigung, aber in erster Linie viel Anerkennung durch die Schulkinder, denen das Frühstück einen guten Start in den Tag ermöglicht, teilt der Verein mit. Die Helfer gehen morgens zur Schule und bereiten zwischen 7 und 9 Uhr ein ausgewogenes Frühstück in Buffetform vor.

Das ist der Verein brotZeit

Der Verein brotZeit wurde 2009 von Uschi Glas, Dieter Hermann und Harald Mosler gegründet. Alarmiert über die Nachricht, dass allein in München tausende Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen hungrig zur Schule kommen, versorgt der Verein bedürftige Kinder vor Unterrichtsbeginn mit einem kostenlosen Frühstück. Der generationsübergreifende Aspekt ist dabei besonders wichtig, denn es sind ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren, die das Frühstück zubereiten. Heute kooperiert brotZeit mit 450 Schulen in 21 Förderregionen in Deutschland. 2.700 ehrenamtliche Frühstückshelferinnen und -helfer sind im Einsatz. 18,2 Millionen Frühstücke hat brotZeit seit der Vereinsgründung nach eigenen Angaben ausgegeben. Bis 2025 sollen deutschlandweit 600 Schulen am Frühstücksprojekt teilnehmen. (AZ)