Ein Funktionärs-Urgestein mit Engagement, Umsicht und Weitblick

Bei der Herbstversammlung der Vereinsvorstände ist Günter Maurer für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Ehrenamt gewürdigt worden. Der Vereinsvorständevorsitzende Arne Zießow führte im Kern aus, Maurer habe die Geschicke des TC Rot-Weiß Gersthofen mehr als 20 Jahre lang entscheidend geprägt. Zunächst als zweiter Vorsitzender und anschließend als Vorsitzender habe er den Tennisverein mit großem Engagement, Umsicht und Weitblick geführt.

Den Herausforderungen der Zeit erfolgreich gestellt

Laut Zießow hat sich der Verein unter Maurers Leitung stetig weiterentwickelt und sich den Herausforderungen der Zeit erfolgreich gestellt. Durch seine Offenheit für neue Ideen und seine vorausschauende Planung sei es gelungen, den TC Rot-Weiß Gersthofen zukunftsfähig aufzustellen und als festen Bestandteil des sportlichen Lebens in der Gemeinde zu verankern.

Günter Maurer legte am 30. April 2025 im Alter von 80 Jahren das Amt des Präsidenten des TC Rot-Weiß Gersthofen nieder. Mehr als 40 Jahre war er Mitglied im Verein, von 2007 bis 2015 war er zweiter und ab 2015 erster Vorsitzender. In seine Amtszeit fiel nicht nur eine Öffnung des Vereins hin zum Breitensport, sondern auch die Sanierung der Tennishalle sowie die Errichtung einer PV-Anlage mit 46-Kilowatt-Speicher, die von der Stadt Gersthofen mit 42.000 Euro gefördert wurde.

Auszeichnung durch die Stadt

Bei anderer Gelegenheit zeichnete zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf den langjährigen Funktionär mit der Bürgermedaille der Stadt Gersthofen in Silber aus. (AZ)

