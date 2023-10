Brand eines Kühlanhängers: Bei Adelsried ist die A8 gesperrt

Nach dem Brand eines Kühlanhängers ist aktuell bei Adelsried die A8 Richtung Stuttgart gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet umfahren.

Am Samstagvormittag ist auf der A8 bei Adelsried ein mit Fleisch beladener Kühlanhänger in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die A8 in Richtung Stuttgart deshalb gesperrt. Aktuell hat sich ein Stau von knapp acht Kilometern gebildet. Es besteht ein Zeitverlust von rund eineinhalb Stunden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Auf der A8 bei Adelsried ist ein Kühlanhänger in Brand geraten. Foto: Philipp Kinne

Bra nd auf A8 bei Adelsried: Ursache wohl technischer Defekt

Informationen zur Brandursache kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben. Es deute jedoch auf einen technischen Defekt und keinen Zusammenstoß hin, so ein Polizeisprecher. Über mögliche Verletzungen sei aktuell nichts bekannt. Wie lange die Sperrung andauernd wird, ist ebenfalls noch unklar. (AZ)

