Verkehr

vor 2 Min.

Brückenabriss und Ausbaupläne: Die Bahn beschäftigte 2021 die Bürger

Plus Brücken werden abgerissen und Bürgerinitiativen gegründet: Schon lange nicht mehr haben Pläne der Bahn das Augsburger Land so aufgewühlt. Ein Rückblick.

Die beiden alten Bahnbrücken in Gabelbachergreut sind seit diesem Sommer Geschichte. Im August rücken hier Arbeiter mit schwerem Gerät an. Ein Wochenende lang reißen sie Tag und Nacht die alten Gemäuer über den Bahngleisen ab. Die kleinere Bogenbrücke wird noch am Samstag komplett entfernt. Die Fünffeldbrücke, die mittlerweile von einer neueren Brücke weiter westlich ersetzt worden ist, muss mithilfe eines 600-Tonnen-Krans entfernt werden. Das zieht Schaulustige an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen