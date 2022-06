Züge auf der Strecke Augsburg-Ulm fallen aus

Wegen Reparaturarbeiten an einem Stellwerk im Neusässer Ortsteil Westheim kommt es am Dienstagnachmittag zu Verzögerungen auf der Strecke zwischen Augsburg und Ulm.

Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm kommt es am Dienstagnachmittag zu Verzögerungen. Das teilt die Bahn mit. Grund dafür seien Reparaturarbeiten an einem Stellwerk im Neusässer Ortsteil Westheim. Einzelne Züge fallen offenbar ganz aus.

Störung Bahnstrecke Augsburg-Ulm: Züge können aktuell nicht in Westheim halten

Laut Bahn dauere die Reparatur an einem Stellwerk bei Westheim noch an. Zugfahrten seien in diesem Bereich zwar wieder möglich, jedoch können die Züge derzeit nicht in Westheim halten. Es sei weiterhin mit größeren Verzögerungen und Zugausfällen zu rechnen.

Aktuell werde daran gearbeitet einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten, teilte die Bahn am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit. (kinp)