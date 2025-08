Stoppschild missachtet: Fahrerin kommt nach Zusammenstoß bei Häder ins Krankenhaus

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagvormittag gegen 11 Uhr bei Häder an der Einmündung der Kreisstraße A 1/Ecke Triebstraße. Eine 40-jährige Frau fuhr mit dem Kleinkraftfahrzeug, einem sogenannten Micro-Auto, die Kreisstraße A 2 von Mödishofen kommend in Richtung Kreisstraße A 1. Dort wollte sie laut Polizeibereicht nach links in Richtung Dinkelscherben abbiegen. Dabei übersah sie das für sie geltende Stoppschild und eine vorfahrtsberechtigte 44-jährige Autofahrerin, die von Dinkelscherben kam.

Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin mutmaßlich mittelschwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Andere Beteiligte blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz waren unter anderem etwa 30 Kräfte der Feuerwehren Dinkelscherben und Häder. (dav)