Unfall in Neusäß: Auto beim Abbiegen übersehen

Ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Neusäß entstanden. Laut Polizei bog eine 44-jährige Autofahrerin gegen 20.30 Uhr von der Landrat-Dr.-Frey-Straße nach links in die Entlastungsstraße Richtung Aystetten ein, wobei sie offenbar das Auto eines 50-jährigen Mannes übersah. Der wollte zur gleichen Zeit nach links in die Landrat-Dr.- Frey-Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. (AZ)

