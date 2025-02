AZ-Redaktion verlost Blumensträuße zum Valentinstag

Nicht nur die Blumenläden erinnern bereits jetzt an einen wichtigen Tag in der kommenden Woche: Am Freitag, 14. Februar, ist Valentinstag. Einerseits ein besonderer Tag für Liebespaare, andererseits auch eine gute Gelegenheit, lieben Menschen eine kleine Freude zu machen. Wir verlosen drei Mal je einen schönen Blumenstrauß: Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de (Stichwort: Valentinstag) und erzählen Sie uns, wem Sie mit den Blumen schenken wollen, dass Sie ihn oder sie mögen - das kann der Partner oder die Partnerin sein, aber auch Eltern, Geschwister, Freunde oder die Nachbarin. Einsendeschluss ist am 12. Februar.

Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben. Um auch andere Leserinnen und Leser an der Überraschung teilhaben zu lassen, bitten wir die Gewinner, dann ein Foto von der Übergabe der Blumen am Valentinstag zu machen und uns bis spätestens bis 15. Februar für einen Nachbericht an die gleiche E-Mail-Adresse zu schicken. (AZ)